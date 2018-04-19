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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7547754875497550
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:14

  emp8080 написав:Короче в результате банк бесплатно пользуется моими деньгами пока я хожу и снимаю по 50К. Пичалька. :cry:

А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:24

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Сегодня пойду забирать остальные 50 в другое. Просто вчера был морально не готов к такому....
emp8080
 
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