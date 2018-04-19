А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:14
А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:24
Faceless
Сегодня пойду забирать остальные 50 в другое. Просто вчера был морально не готов к такому....
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