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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7547754875497550
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:14

  emp8080 написав:Короче в результате банк бесплатно пользуется моими деньгами пока я хожу и снимаю по 50К. Пичалька. :cry:

А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:24

Faceless
Сегодня пойду забирать остальные 50 в другое. Просто вчера был морально не готов к такому....
emp8080
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:26

Добрый день.
Подскажите, евро нормально отдают?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:47

  emp8080 написав:Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

какое отделение?
кто конкретно выдал вам эту чушь?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50

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Касир Отделение ПриватБанка, ул. Декабристов, 3
Востаннє редагувалось emp8080 в П'ят 20 кві, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
emp8080
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50

  emp8080 написав:Короче в результате банк бесплатно пользуется моими деньгами пока я хожу и снимаю по 50К. Пичалька. :cry:

так вы ещё кому нибудь отдайте на улице полученные 50 тыщ...
как можно добровольно согласиться на неполучение собственных средств?
почему вы ни чего не сделали, чтобы получить все свои деньги?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53

Stringer
Я ж говорю морально не готов был услышать такое. По этому забрал 50к и решил взять паузу. Сегодня планирую поход за вторыми 50К.
Как то меня сама концепция удивляет. Что я должен предьявить документ куда планирую тратить деньги. Для меня это звучит как какой то д*****.
emp8080
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53

  emp8080 написав:Stringer
Касир Отделение ПриватБанка, ул. Декабристов, 3

ну и? почему вы не обратились к начальнику оттделения?
почему не позвонили с жалобой на 3700?
а если бы кассир сказал, что теперь все ваши деньги уходят в доход банка, вы бы тоже утерлись?
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  #<1 ... 7547754875497550
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