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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:14
emp8080 написав:
Короче в результате банк бесплатно пользуется моими деньгами пока я хожу и снимаю по 50К. Пичалька.
А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:24
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Сегодня пойду забирать остальные 50 в другое. Просто вчера был морально не готов к такому....
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:26
Добрый день.
Подскажите, евро нормально отдают?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:47
emp8080 написав:
Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?
какое отделение?
кто конкретно выдал вам эту чушь?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50
Stringer
Касир Отделение ПриватБанка, ул. Декабристов, 3
Востаннє редагувалось emp8080
в П'ят 20 кві, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50
emp8080 написав:
Короче в результате банк бесплатно пользуется моими деньгами пока я хожу и снимаю по 50К. Пичалька.
так вы ещё кому нибудь отдайте на улице полученные 50 тыщ...
как можно добровольно согласиться на неполучение собственных средств?
почему вы ни чего не сделали, чтобы получить все свои деньги?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53
Stringer
Я ж говорю морально не готов был услышать такое. По этому забрал 50к и решил взять паузу. Сегодня планирую поход за вторыми 50К.
Как то меня сама концепция удивляет. Что я должен предьявить документ куда планирую тратить деньги. Для меня это звучит как какой то д*****.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53
emp8080 написав:Stringer
Касир Отделение ПриватБанка, ул. Декабристов, 3
ну и? почему вы не обратились к начальнику оттделения?
почему не позвонили с жалобой на 3700?
а если бы кассир сказал, что теперь все ваши деньги уходят в доход банка, вы бы тоже утерлись?
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