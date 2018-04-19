А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:14
А в более адекватное отделение зайти не пробовали?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:24
Faceless
Сегодня пойду забирать остальные 50 в другое. Просто вчера был морально не готов к такому....
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:47
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50
Stringer
Касир Отделение ПриватБанка, ул. Декабристов, 3
Востаннє редагувалось emp8080 в П'ят 20 кві, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:50
так вы ещё кому нибудь отдайте на улице полученные 50 тыщ...
как можно добровольно согласиться на неполучение собственных средств?
почему вы ни чего не сделали, чтобы получить все свои деньги?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53
Stringer
Я ж говорю морально не готов был услышать такое. По этому забрал 50к и решил взять паузу. Сегодня планирую поход за вторыми 50К.
Как то меня сама концепция удивляет. Что я должен предьявить документ куда планирую тратить деньги. Для меня это звучит как какой то д*****.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53
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