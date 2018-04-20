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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7548754975507551
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:49

Подскажите что происходит если в П24 сделать перевод на карту у которой истек срок действия?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:00

  J написав:Подскажите что происходит если в П24 сделать перевод на карту у которой истек срок действия?
Мне в КЦ говорили,что переводить на просроченную карту можно,но чтобы воспользоваться деньгами,то нужно посетить отделение и перевыпустить карту! На сколько это правдиво не могу сказать,т.к не верю в компетентность КЦ и здесь больше нету офпреда :( p.s. Только что перевёл 99 коп с интернеткарты -зашли на просроченную КДВ почти мгновенно!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 21 кві, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:12

Re: Приватбанк

У мене було якесь зарахування на дохлу карту. У відділенні перекинули на живу - то не карти до одного щота були, а зовсім різні, я був заприв усі карти бегемота, потім нові відкрив
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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