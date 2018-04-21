Додано: Суб 21 кві, 2018 21:24

J написав: Подскажите что происходит если в П24 сделать перевод на карту у которой истек срок действия? Подскажите что происходит если в П24 сделать перевод на карту у которой истек срок действия?

Все зависит от того какую вы цель преследуете переводя деньги на данную карту. В принципе деньги скорее всего без проблем зачисляться (если только сдуру не закрывали конкретный картсчет). Если был по карте долг - он погасится (у меня к примеру был тех.овер по давно закрытой карте в несколько евроцентов из-за курсовых,возникший еще в 2011 при покупке билетов на Евро-2012, о котором я случайно узнал уже только в 2014 - благо не начислялось на него ничего - так вот все погасилось без проблем), если долга не было - просто зависнут на какое-то время пока вы не обратитесь в службу поддержки и не скажите что с ними дальше делать (тоже был случай - без проблем в течении дня зачислили на ту карту, которую я указал). Просто открытые счета живут гораздо дольше карт и не закрываются без вашей заявки. Поэтому если счет не закрыт то по даже просроченной карте деньги поступят без проблем. Но чтобы их потом оттуда забрать по любому понадобятся определенные телодвижения.