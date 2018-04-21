в Киеве с пейпасс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:20
Re: Приватбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:27
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:16
Подтверждаю. Искал чипованную КДВ, обошел несколько киевских отделений. Даже там, где более-менее знакомые менеджеры, помочь ничем не смогли. Или чип с пейпасом и фото, или магнитка.
Ну да и бог с ней. У меня в основном поступление на карту. Уже и не помню, когда снимал деньги в банкомате.
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:34
Re: Приватбанк
а подскажите, можно ли заменить именную с фото, если чип начал барахлить? бесконтактно при этом работает нормально.
Или "гарантии" на именную с фото нет?
реклама
|