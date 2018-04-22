в Киеве с пейпасс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:20
Re: Приватбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:27
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:16
Подтверждаю. Искал чипованную КДВ, обошел несколько киевских отделений. Даже там, где более-менее знакомые менеджеры, помочь ничем не смогли. Или чип с пейпасом и фото, или магнитка.
Ну да и бог с ней. У меня в основном поступление на карту. Уже и не помню, когда снимал деньги в банкомате.
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:34
Re: Приватбанк
а подскажите, можно ли заменить именную с фото, если чип начал барахлить? бесконтактно при этом работает нормально.
Или "гарантии" на именную с фото нет?
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:41
Re: Приватбанк
Сьогодні зранку позвонили з Привату і робот повідомив щоб з'явитись у відділення для уточнення даних чи якось так, з паспортом та ідентифікаційним кодом, але у них же є мої скани, рік ж тому карту робив. Для чого повторно здавати, може проігнорувати, не заблокують рахунки ?
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:48
Вони свою електронну базу Росії злили, то тепер відновлюють.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:51
Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:09
как повезет. до вечера зачислят )
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:17
Заблокируют. Я был в январе с доками, менял карточку. В марте предупредили об уточнении. Проигнорил - и в указанную дату пришла смс-ка о блокировке карт! ))))
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