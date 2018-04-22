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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7549755075517552
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:20

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:но они без пейпасс

в Киеве с пейпасс
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:27

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:но они без пейпасс

в Киеве с пейпасс

полгода назад кдв голд давали с чипом и бесконтактом
а сейчас - обычная магнитка
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:16

Подтверждаю. Искал чипованную КДВ, обошел несколько киевских отделений. Даже там, где более-менее знакомые менеджеры, помочь ничем не смогли. Или чип с пейпасом и фото, или магнитка.
Ну да и бог с ней. У меня в основном поступление на карту. Уже и не помню, когда снимал деньги в банкомате.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:34

Re: Приватбанк

а подскажите, можно ли заменить именную с фото, если чип начал барахлить? бесконтактно при этом работает нормально.
Или "гарантии" на именную с фото нет?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:41

Re: Приватбанк

Сьогодні зранку позвонили з Привату і робот повідомив щоб з'явитись у відділення для уточнення даних чи якось так, з паспортом та ідентифікаційним кодом, але у них же є мої скани, рік ж тому карту робив. Для чого повторно здавати, може проігнорувати, не заблокують рахунки ?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:48

  FairyPrince написав:Сьогодні зранку позвонили з Привату і робот повідомив щоб з'явитись у відділення для уточнення даних чи якось так, з паспортом та ідентифікаційним кодом, але у них же є мої скани, рік ж тому карту робив. Для чого повторно здавати, може проігнорувати, не заблокують рахунки ?

Вони свою електронну базу Росії злили, то тепер відновлюють.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:51

Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:09

  Driver написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?


как повезет. до вечера зачислят )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:17

  FairyPrince написав:Сьогодні зранку позвонили з Привату і робот повідомив щоб з'явитись у відділення для уточнення даних чи якось так, з паспортом та ідентифікаційним кодом, але у них же є мої скани, рік ж тому карту робив. Для чого повторно здавати, може проігнорувати, не заблокують рахунки ?


Заблокируют. Я был в январе с доками, менял карточку. В марте предупредили об уточнении. Проигнорил - и в указанную дату пришла смс-ка о блокировке карт! ))))
Vatsyk
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