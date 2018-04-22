Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:02
Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:47
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:12
Да на следующий верно. Я не так прочел, подумал из аллы в примата. Из примата в аллу сжп только уйлет на сл. День
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41
В моём городе есть центральное отделение. Мне там пару раз удавалось передать заявление с его регистрацией. Ещё можно по почте отправить.
В обычных отделениях принимать отказываются.
Я при временах Бени пытался добиться от банка адрес, на который можно отправлять электронное обращение, — послали культурно в письменной форме.
Обратитесь в полицию, в заявлении укажите ещё про отказ принять обращение в банк таким-то его отделением.
Пусть там разбираются.
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