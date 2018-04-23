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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:02
IMPRINTER написав: Driver написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?
как повезет. до вечера зачислят )
Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:47
cds77 написав:
Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
Вот-вот! Об этом и пытаюсь узнать.
Есть какие-то закономерности? Или 100% лотерея?
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Driver
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:12
cds77 написав: IMPRINTER написав: Driver написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?
как повезет. до вечера зачислят )
Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
Да на следующий верно. Я не так прочел, подумал из аллы в примата. Из примата в аллу сжп только уйлет на сл. День
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41
leonidm написав:
Но заявление не принимают, говорят звоните в 3700, только так. Что это за бред?
В моём городе есть центральное отделение. Мне там пару раз удавалось передать заявление с его регистрацией. Ещё можно по почте отправить.
В обычных отделениях принимать отказываются.
Я при временах Бени пытался добиться от банка адрес, на который можно отправлять электронное обращение, — послали культурно в письменной форме.
leonidm написав:
Если в идти в милицию, то тоже в устной форме по телефону принимают заявления?
Обратитесь в полицию, в заявлении укажите ещё про отказ принять обращение в банк таким-то его отделением.
Пусть там разбираются.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 21:42
MASolomko написав: leonidm написав:
Но заявление не принимают, говорят звоните в 3700, только так. Что это за бред?
В моём городе есть центральное отделение. Мне там пару раз удавалось передать заявление с его регистрацией. Ещё можно по почте отправить.
В обычных отделениях принимать отказываются.
Я при временах Бени пытался добиться от банка адрес, на который можно отправлять электронное обращение, — послали культурно в письменной форме.
leonidm написав:
Если в идти в милицию, то тоже в устной форме по телефону принимают заявления?
Обратитесь в полицию, в заявлении укажите ещё про отказ принять обращение в банк таким-то его отделением.
Пусть там разбираются.
Ничерта та полиция не будет делать. Проверенно опытным путём. В полиции трутни ещё похлеще сб бегемота.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:36
Пытался в ящик запихнуть 100$. Они были какие-то мягкие, может стираные. Ящик выплевывал. Подошел к менеджеру, говорю хочу пв пополнить. Она повертела купюру, понесла кассиру, приносит и говорит что не примут такую. Она типа изношенная, хотя светится и вся защита есть. Говорит что если терминал не взял,то и кассир не примет.Как их заставить принимать такие купюры?
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andreyiskra
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:40
andreyiskra
не говорить что терминал не взял
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:49
Они видели как я пытался скормить ящику
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:59
andreyiskra написав:
Они видели как я пытался скормить ящику
Зайдите в другое отделение и сразу в кассу, и вся проблема.
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