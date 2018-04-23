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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7550755175527553
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:02

  IMPRINTER написав:
  Driver написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?


как повезет. до вечера зачислят )

Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:47

  cds77 написав:Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.

Вот-вот! Об этом и пытаюсь узнать.
Есть какие-то закономерности? Или 100% лотерея?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:12

  cds77 написав:
  IMPRINTER написав:
  Driver написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с исходящими СЭПами?
Конкретно интересует, если отправить СЭП в Альфа-банк до 10:00, когда он приедет?


как повезет. до вечера зачислят )

Но не забывайте что в последнее время Приват может отправить и на второй день.


Да на следующий верно. Я не так прочел, подумал из аллы в примата. Из примата в аллу сжп только уйлет на сл. День
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41

  leonidm написав:Но заявление не принимают, говорят звоните в 3700, только так. Что это за бред?
В моём городе есть центральное отделение. Мне там пару раз удавалось передать заявление с его регистрацией. Ещё можно по почте отправить.
В обычных отделениях принимать отказываются.

Я при временах Бени пытался добиться от банка адрес, на который можно отправлять электронное обращение, — послали культурно в письменной форме.

  leonidm написав:Если в идти в милицию, то тоже в устной форме по телефону принимают заявления?
Обратитесь в полицию, в заявлении укажите ещё про отказ принять обращение в банк таким-то его отделением.
Пусть там разбираются.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:42

  MASolomko написав:
  leonidm написав:Но заявление не принимают, говорят звоните в 3700, только так. Что это за бред?
В моём городе есть центральное отделение. Мне там пару раз удавалось передать заявление с его регистрацией. Ещё можно по почте отправить.
В обычных отделениях принимать отказываются.

Я при временах Бени пытался добиться от банка адрес, на который можно отправлять электронное обращение, — послали культурно в письменной форме.

  leonidm написав:Если в идти в милицию, то тоже в устной форме по телефону принимают заявления?
Обратитесь в полицию, в заявлении укажите ещё про отказ принять обращение в банк таким-то его отделением.
Пусть там разбираются.


Ничерта та полиция не будет делать. Проверенно опытным путём. В полиции трутни ещё похлеще сб бегемота.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:36

Re: Приватбанк

Пытался в ящик запихнуть 100$. Они были какие-то мягкие, может стираные. Ящик выплевывал. Подошел к менеджеру, говорю хочу пв пополнить. Она повертела купюру, понесла кассиру, приносит и говорит что не примут такую. Она типа изношенная, хотя светится и вся защита есть. Говорит что если терминал не взял,то и кассир не примет.Как их заставить принимать такие купюры?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:40

andreyiskra
не говорить что терминал не взял
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:49

Они видели как я пытался скормить ящику
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:59

  andreyiskra написав:Они видели как я пытался скормить ящику


Зайдите в другое отделение и сразу в кассу, и вся проблема.
freeze
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