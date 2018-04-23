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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:42
Re: Приватбанк
при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:43
Re: Приватбанк
Нет
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