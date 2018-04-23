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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7551755275537554
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:42

Re: Приватбанк

при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:43

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
Нет
Інкогніто
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Повідомлень: 954
З нами з: 04.09.10
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