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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:42
Re: Приватбанк
при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:43
Re: Приватбанк
Нет
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:48
Ха, неужто новая волна фекалий от Михи. Приват установил мне кредитный лимит 890 грн. в размере задолженности.
Видимо миху моё понимание льготного периода не устроило.
И шо оце делать?
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:53
вы заходили через привычный корезоиду айпи без смс?
если примат в акк пускает без смс то обычно потом не терроризирует
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