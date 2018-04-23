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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7551755275537554
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:42

Re: Приватбанк

при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:43

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:при оплате за кредитные на алиэкспрессе берут доп комиссию?
Нет
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:48

Ха, неужто новая волна фекалий от Михи. Приват установил мне кредитный лимит 890 грн. в размере задолженности.


Ограничение по карте
На Вашу карту временно установлено ограничение на пользование кредитом. К сожалению, банк получил о Вас негативную историю из бюро кредитных историй. При погашении Вашей задолженности по карте банк может пересмотреть свое решение в течение 3 рабочих дней.
Подробнее на сайте pb.ua/0574.


Видимо миху моё понимание льготного периода не устроило.


И шо оце делать?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:53

  mustbe написав:Приват совсем параноиком стал.


вы заходили через привычный корезоиду айпи без смс?
если примат в акк пускает без смс то обычно потом не терроризирует
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:10

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:если примат в акк пускает без смс то обычно потом не терроризирует
Меня тоже пускает без смс,но два раза при переводе по 1грн на свои интернет карты пришлось общаться с гестапо!На вопрос "Вы и при переводе 1грн будете устраивать допрос"? Ответ: Мы здесь не при чём-это выборочно делает система!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:33

  WachtAmRhein написав:Ха, неужто новая волна фекалий от Михи. Приват установил мне кредитный лимит 890 грн. в размере задолженности.


Ограничение по карте
На Вашу карту временно установлено ограничение на пользование кредитом. К сожалению, банк получил о Вас негативную историю из бюро кредитных историй. При погашении Вашей задолженности по карте банк может пересмотреть свое решение в течение 3 рабочих дней.
Подробнее на сайте pb.ua/0574.


Видимо миху моё понимание льготного периода не устроило.


И шо оце делать?

Можна в УБКІ цидулу писати, що питання з належним кредитором з Михаличем і Плеядою знаходиться в судовому розгляді.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:34

Квесторе_поверніться

вы думаете убки про это не знает? )

ситуация с фагором/михайловским у всех одинаковая - я думаю причина не в этом иначе тут бы многим порубали лимиты ..
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:38

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

вы думаете убки про это не знает? )

ситуация с фагором/михайловским у всех одинаковая - я думаю причина не в этом иначе тут бы многим порубали лимиты ..

Думаєте не Михалич?
Тоді слід вияснити звідки ноги ростуть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:39

Квесторе_поверніться

был бы михалыч у меня было бы тоже самое и была бы массовость этого.
возможно кто-то насрал другой.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:41

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

был бы михалыч у меня было бы тоже самое и была бы массовость этого.
возможно кто-то насрал другой.

Та там у Вас мізер в Михалича. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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