ну мизер та мизер - но фонд грабування уже практически удвоил долг и рисует просрочку равную телу долга )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:39
ну мизер та мизер - но фонд грабування уже практически удвоил долг и рисует просрочку равную телу долга )
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53
Справку від Фагора УБКІ не показували?
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:56
Квесторе_поверніться
все справки пох ...
справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:29
Це якась халепа...ніхто ж не збирається Михаличу двічі переплачувати.
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