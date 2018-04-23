Додано: Вів 24 кві, 2018 14:56

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все справки пох ...



справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...

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