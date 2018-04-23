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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7553755475557556>
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:39

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

был бы михалыч у меня было бы тоже самое и была бы массовость этого.
возможно кто-то насрал другой.

Та там у Вас мізер в Михалича. :wink:


ну мизер та мизер - но фонд грабування уже практически удвоил долг и рисует просрочку равную телу долга )
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

был бы михалыч у меня было бы тоже самое и была бы массовость этого.
возможно кто-то насрал другой.

Та там у Вас мізер в Михалича. :wink:


ну мизер та мизер - но фонд грабування уже практически удвоил долг и рисует просрочку равную телу долга )

Справку від Фагора УБКІ не показували?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:56

Квесторе_поверніться

все справки пох ...

справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:29

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

все справки пох ...

справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...

Це якась халепа...ніхто ж не збирається Михаличу двічі переплачувати. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:07

Квесторе_поверніться

это да )

фагор пишет что уведомил бюро и убки тем кто гасил фагору должны убрать
по остальным бюро пишут надо самому написать

https://fagor.org.ua/#17042018
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:32

Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:33

Самое забавное что Миха последние данные подавал в апреле 2016, а потом пауза и резко февраль, март 2018го.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:36

WachtAmRhein

многие банки после ввода ВА забивают на грейс и считают по полной - так было и в Трасте и у Феди
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:37

  WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.

Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:38

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

многие банки после ввода ВА забивают на грейс и считают по полной - так было и в Трасте и у Феди


Ну и как мне быть? Сидеть на попе?
Па лимит в ПриватБанке мне пох по большому счету.
WachtAmRhein
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