справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...
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справка от фагора актуальна тока для долга который рисует фагор .... арвно как и долга миши ... они говорят что мы показывает долг который нам показует наш партнер бюро ... выясняйте с ним ... это к примеру если миша рисует долг и у вас есть справка от того же миши что его нет - это другое ...
Це якась халепа...ніхто ж не збирається Михаличу двічі переплачувати.
Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.