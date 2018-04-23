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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:41
Квесторе_поверніться написав: WachtAmRhein написав:
Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
Никаких доков нет, нашел только в МАБе две платёжки что слал с дебюта...
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:43
Квесторе_поверніться написав: WachtAmRhein написав:
Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить
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J
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:46
J написав:
даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить
Ну 150 не 7800, только в какую рельсу писать?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:14
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
многие банки после ввода ВА забивают на грейс и считают по полной - так было и в Трасте и у Феди
Не. Уважаемый в федоте показывал две суммы: в грейсе и без. если платеж был внесен вовремя, то бОльшая сумма становилась неактуальной.
А в михе- Да, этот говномут сразу на Грейс забил.
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