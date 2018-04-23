WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
Никаких доков нет, нашел только в МАБе две платёжки что слал с дебюта...
WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.
Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить