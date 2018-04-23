RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7554755575567557>
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:41

Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:
  WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.

Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.


Никаких доков нет, нашел только в МАБе две платёжки что слал с дебюта...
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  WachtAmRhein написав:Тут дело в том что мой долг возник 20го мая 16го года за траты 18го мая, поэтому мой долг фагору не продавали. Так что я с чистой совестью погасил 30.06 ОМП и 27.07 остаток, но эти гондоны видимо забили хер на льготный период с момента введения ВА и на данный момент просрочку нарисовали 7800 с копейками, это жесть товарищи.

Потрібно Михаличу покійному писати цидулу з представленням доків і вимогою виправляти помилки. Цікаво як він відпишеться.
даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить
J
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:46

  J написав:даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить


Ну 150 не 7800, только в какую рельсу писать?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:14

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

многие банки после ввода ВА забивают на грейс и считают по полной - так было и в Трасте и у Феди

Не. Уважаемый в федоте показывал две суммы: в грейсе и без. если платеж был внесен вовремя, то бОльшая сумма становилась неактуальной.
А в михе- Да, этот говномут сразу на Грейс забил.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3147
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:32

  WachtAmRhein написав:
  J написав:даже после сочинения с детальными пояснениями и приложенеми доками уперлись рогом что надо 150 грн доплатить


Ну 150 не 7800, только в какую рельсу писать?

б-р Тараса Шевченка, 35, м.Київ, 01032
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... haylivskyy
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:34

Квесторе_поверніться

вашу музу суд отстранил от должности )

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34133
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5420 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:39

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

вашу музу суд отстранил от должности )

Зображення

Що за позов? Катерина буже оскарджувати ухвалу...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:41

Квесторе_поверніться


Категорія справи № 753/23813/17: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори про недоговірні зобов`язання.

Надіслано судом: 27.03.2018. Зареєестровано: 28.03.2018. Оприлюднено: 30.03.2018.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72990426


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34133
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5420 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:50

Квесторе_поверніться

судя по всему она уже оспаривала (безуспешно), т.к. решение от декабря 2017 г. а вступило в силу недавно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34133
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5420 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:52

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться


Категорія справи № 753/23813/17: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори про недоговірні зобов`язання.

Надіслано судом: 27.03.2018. Зареєестровано: 28.03.2018. Оприлюднено: 30.03.2018.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72990426


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Так Ухвала ще від 26 грудня 2017 року.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7554755575567557>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, casper12, Google Feedfetcher, J і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12843)
24.04.2018 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.