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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7554755575567557
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:53

Квесторе_поверніться

см. выше

она подавала апелляцию, т.к. решение от декабря 2017 г. а вступило в силу недавно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:54

Видно хтось хоче місце Катерини зайняти. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:58

IMPRINTER Не повезло, открыл раздел депо - а там ниче не ясно. раньше все было как на ладони. И в договоре тоже.

Интересует депо "безналоговый стандарт". Какие условия ? То ,что это только с зарплаты или с пенсии - ясно. Я даже открыл уже депо это. Поверил девушке операцонистке - типа " все равно деньги лежат, а так процент больше". А вот сроки и проценты не увидел. Тут же есть варианты - верно ? И в договоре тоже не дочитался. Снятие процентов по месячно или в конце срока ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:01

  kalinavalera1 написав:IMPRINTER Не повезло, открыл раздел депо - а там ниче не ясно. раньше все было как на ладони. И в договоре тоже.

Интересует депо "безналоговый стандарт". Какие условия ? То ,что это только с зарплаты или с пенсии - ясно. Я даже открыл уже депо это. Поверил девушке операцонистке - типа " все равно деньги лежат, а так процент больше". А вот сроки и проценты не увидел. Тут же есть варианты - верно ? И в договоре тоже не дочитался. Снятие процентов по месячно или в конце срока ?


ежемесячно
срок 1-3-6-12 мес. на ваш выбор
можно рвать досрочно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:06

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:вашу музу суд отстранил от должности )

Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:22

  chipmunk написав:
  IMPRINTER написав:вашу музу суд отстранил от должности )

Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є ;)


Тот которого в лесу во время майдана мусора чуть не прибили. Точнее думали. что прибили, а он выбрался.
Ratatui
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