Квесторе_поверніться
см. выше
она подавала апелляцию, т.к. решение от декабря 2017 г. а вступило в силу недавно.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:53
Квесторе_поверніться
см. выше
она подавала апелляцию, т.к. решение от декабря 2017 г. а вступило в силу недавно.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:58
IMPRINTER Не повезло, открыл раздел депо - а там ниче не ясно. раньше все было как на ладони. И в договоре тоже.
Интересует депо "безналоговый стандарт". Какие условия ? То ,что это только с зарплаты или с пенсии - ясно. Я даже открыл уже депо это. Поверил девушке операцонистке - типа " все равно деньги лежат, а так процент больше". А вот сроки и проценты не увидел. Тут же есть варианты - верно ? И в договоре тоже не дочитался. Снятие процентов по месячно или в конце срока ?
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:01
ежемесячно
срок 1-3-6-12 мес. на ваш выбор
можно рвать досрочно
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:06
Re: Приватбанк
Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:22
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24
мне срубили еще месяц назад. с 50К в ноль. благо мне пофик на его лимиты.
главно что алла лимит подняла на 20%. а зеленый бегимот пусть и дальше с жиру бесится.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:26
Бегемот сам себе враг. Имел шанс нажиться. А так без шансов.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:40
mephala
не знаю ... мне никто не рубил .. даже цыган и совок интересовался мной в ПВБКИ - хотели наверное налить лимит ) при чем цыган в 5 утра !
а вот в убки от них запроса небыло ...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:45
Подход у всех индивидуальный. Мне бегемот зарубил 20 штук, а альфа добавила 20 процентов от существующего и приравнялась к усохшему бегемоту. Всё одновременно в течении недели.
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