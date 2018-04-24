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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7555755675577558
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:55

  IMPRINTER написав:а вот в убки от них запроса небыло ...

у меня михина просрочка висит в УБКИ. а это родное же детище бегемота.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:59

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:ежемесячносрок 1-3-6-12 мес. на ваш выборможно рвать досрочно

Про рвать досрочно я сразу уточнил. Не снимал - так как не было срочно нужны. Но могут в любой момент стать нужны. Операционистка - заключила на пол года - я не возражал - а проценты отличаются на разные срок ? Может умнее было на 1 месяц или на 3 ? Спс за консультацию!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:13

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:а вот в убки от них запроса небыло ...

у меня михина просрочка висит в УБКИ. а это родное же детище бегемота.


в убки просрочку убрали.
возможно по просьбе фагора о которой написано тут

https://fagor.org.ua/#17042018

Хочемо повідомити про те, що найвідоміше бюро кредитних історій - ТОВ «Українське бюро кредитних історій», відреагувало на наш лист-вимогу, та видалило інформацію про наявність простроченої заборгованості у позичальників, які в повному обсязі виконали свої зобов’язання за кредитними договорами перед дійсним кредитором - ТОВ «ФК «ФАГОР».
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:17

  kalinavalera1 написав: Операционистка - заключила на пол года - я не возражал - а проценты отличаются на разные срок ?
Она Вам выбраа с более доходным сроком:
1 мес. — 9,5%;
3 мес. — 13,2%;
6 мес. — 14%;
12 мес. — 12,5%.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:01

Re: Приватбанк

Порезали в ноль лимит, и даже sms не прислали, что самое интересно.
Месяца два назад, Михайловский не при чем.
Computer
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:02

  MASolomko написав:
  kalinavalera1 написав: Операционистка - заключила на пол года - я не возражал - а проценты отличаются на разные срок ?
Она Вам выбраа с более доходным сроком:
1 мес. — 9,5%;
3 мес. — 13,2%;
6 мес. — 14%;
12 мес. — 12,5%.

Cпс! Она молодец, но для себя я сомневаюсь, может удобнее на 3 месяца ? разница не велика в процентах , а разорвать можно без потери процентов в более короткий срок ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:46

kalinavalera1

разорвать естественно с потерей %
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IMPRINTER
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  #<1 ... 7555755675577558
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