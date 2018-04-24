у меня михина просрочка висит в УБКИ. а это родное же детище бегемота.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:55
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:59
Re: Приватбанк
Про рвать досрочно я сразу уточнил. Не снимал - так как не было срочно нужны. Но могут в любой момент стать нужны. Операционистка - заключила на пол года - я не возражал - а проценты отличаются на разные срок ? Может умнее было на 1 месяц или на 3 ? Спс за консультацию!
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:13
в убки просрочку убрали.
возможно по просьбе фагора о которой написано тут
Хочемо повідомити про те, що найвідоміше бюро кредитних історій - ТОВ «Українське бюро кредитних історій», відреагувало на наш лист-вимогу, та видалило інформацію про наявність простроченої заборгованості у позичальників, які в повному обсязі виконали свої зобов’язання за кредитними договорами перед дійсним кредитором - ТОВ «ФК «ФАГОР».
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:17
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:01
Re: Приватбанк
Порезали в ноль лимит, и даже sms не прислали, что самое интересно.
Месяца два назад, Михайловский не при чем.
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:02
Cпс! Она молодец, но для себя я сомневаюсь, может удобнее на 3 месяца ? разница не велика в процентах , а разорвать можно без потери процентов в более короткий срок ?
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:46
kalinavalera1
разорвать естественно с потерей %
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:47
..у траста у меня небыло никаких проблем . а от феди таки намалевали выпад их грейса - пришлось накатать телегу и нарисованное таки откатили и закрыли долг как надо ( причем по двум клиентам так было) еще такое проделал Юнисон - но там так же бумага все порешала ) правда чуток со скандалом . а миха похоже беспредельщик
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