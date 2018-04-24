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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7556755775587559
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:42

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https://my.pvbki.com/idea/tariffs.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:44

  V2 написав:Stringer
https://my.pvbki.com/idea/tariffs.html

тоесть нашару никак? :-(
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47

  IMPRINTER написав:kalinavalera1

разорвать естественно с потерей %

Теперь пусть лежат, хотя они неделю только лежат, можно и переложить ( с потерей процентов за эту неделю). У меня всегда есть небольшая сумма - на хоз.расходы, типа авария - "прорвало трубу" или как сейчас - нужно рвать с Волей контракт - совсем уж - каналов мало - денег много и повышают , повышают... и что то вместо кабеля решать. Газовую колонку нужно менять еще. Всегда что-то нужно , хотя бывает по пол года деньги "в тумбочке лежат" и ничего не случается. Пусть проценты приносят. Вопрос - на 3 месяца или на 6 мес? На следующий период возможно поменять срок ? Остальное все ок. Наверное на 6 мес. все таки лучше. СПС!
kalinavalera1
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