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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7556755775587559
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:42

Stringer
https://my.pvbki.com/idea/tariffs.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:44

  V2 написав:Stringer
https://my.pvbki.com/idea/tariffs.html

тоесть нашару никак? :-(
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47

  IMPRINTER написав:kalinavalera1

разорвать естественно с потерей %

Теперь пусть лежат, хотя они неделю только лежат, можно и переложить ( с потерей процентов за эту неделю). У меня всегда есть небольшая сумма - на хоз.расходы, типа авария - "прорвало трубу" или как сейчас - нужно рвать с Волей контракт - совсем уж - каналов мало - денег много и повышают , повышают... и что то вместо кабеля решать. Газовую колонку нужно менять еще. Всегда что-то нужно , хотя бывает по пол года деньги "в тумбочке лежат" и ничего не случается. Пусть проценты приносят. Вопрос - на 3 месяца или на 6 мес? На следующий период возможно поменять срок ? Остальное все ок. Наверное на 6 мес. все таки лучше. СПС!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42

А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:51

  tano написав:А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?

В П24 не пробували?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:57

Re: Приватбанк

tano написав:А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?
Ні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:00

  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?

В П24 не пробували?

Не дает, показывает 0 на карте.
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01

  Zochan написав:
tano написав:А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?
Ні.

Интересно, в чем логика?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:06

  tano написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:А что, безналоговый депозит нельзя пополнить процентами с него?

В П24 не пробували?

Не дает, показывает 0 на карте.

А чи не можна вибрати капіталізацію % а не перерахунок на карту?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:17

Re: Приватбанк

Логика в том что безналоХовые открываются и пАпАлняюЦца только с внешних поступлений доходов в виде зп и приравненных к ней платежей (в крайнем случае с вернувшийся БезналоХового). Все остальное обложили данью. Любые ваши доходы включаю % если с них открывается или пополняется депо облагается оброком. И да приват24 не позволяет открыть безналоХовый депо на условиях каптиализации %. Только выплата на карту. А с неё уже безналоХовый депо не пополнить так как происхождение средств не зп и приравненных к ней...
Flamingo
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