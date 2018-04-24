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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:42
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:44
тоесть нашару никак?
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47
Теперь пусть лежат, хотя они неделю только лежат, можно и переложить ( с потерей процентов за эту неделю). У меня всегда есть небольшая сумма - на хоз.расходы, типа авария - "прорвало трубу" или как сейчас - нужно рвать с Волей контракт - совсем уж - каналов мало - денег много и повышают , повышают... и что то вместо кабеля решать. Газовую колонку нужно менять еще. Всегда что-то нужно , хотя бывает по пол года деньги "в тумбочке лежат" и ничего не случается. Пусть проценты приносят. Вопрос - на 3 месяца или на 6 мес? На следующий период возможно поменять срок ? Остальное все ок. Наверное на 6 мес. все таки лучше. СПС!
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:51
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:57
Re: Приватбанк
Ні.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:00
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:06
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:17
Re: Приватбанк
Логика в том что безналоХовые открываются и пАпАлняюЦца только с внешних поступлений доходов в виде зп и приравненных к ней платежей (в крайнем случае с вернувшийся БезналоХового). Все остальное обложили данью. Любые ваши доходы включаю % если с них открывается или пополняется депо облагается оброком. И да приват24 не позволяет открыть безналоХовый депо на условиях каптиализации %. Только выплата на карту. А с неё уже безналоХовый депо не пополнить так как происхождение средств не зп и приравненных к ней...
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