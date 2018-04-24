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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7557755875597560
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:29

Re: Приватбанк

tano написав:Интересно, в чем логика?

Можна поповнювати коштами зарплатними та пенсійними. Відсотки такими не являються.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:55

гы
да и депо как бы не открывается, а резервируется неснижаемый остаток под повышеный %
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:06

Re: Приватбанк

Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38

Re: Приватбанк

По безналоговому депо нельзя застолбиться как по обычному. Разрешают только одно депо. С пролонгацией.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:10

  Alex_ki написав:Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке

То день триває 120 годин, тому треба мати велике бажання, щоб не встигнути.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:25

  Nanet написав:По безналоговому депо нельзя застолбиться как по обычному. Разрешают только одно депо. С пролонгацией.

Точнее - с одной карты - одно депо.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:34

  Alex_ki написав:Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке

Не надо успевать разрывать по сроку - фактически,после пролонгации,( как и до ее) деньги можно снять в любой момент без получения %. Но,снимая после даты окончания депо,вы получаете % за прошедший полный срок депо. Да, пролонгация как вы и пишете.
THB
 
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  #<1 ... 7557755875597560
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