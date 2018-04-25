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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7557755875597560
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:29

Re: Приватбанк

tano написав:Интересно, в чем логика?

Можна поповнювати коштами зарплатними та пенсійними. Відсотки такими не являються.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:55

гы
да и депо как бы не открывается, а резервируется неснижаемый остаток под повышеный %
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:06

Re: Приватбанк

Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38

Re: Приватбанк

По безналоговому депо нельзя застолбиться как по обычному. Разрешают только одно депо. С пролонгацией.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:10

  Alex_ki написав:Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке

То день триває 120 годин, тому треба мати велике бажання, щоб не встигнути.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:25

  Nanet написав:По безналоговому депо нельзя застолбиться как по обычному. Разрешают только одно депо. С пролонгацией.

Точнее - с одной карты - одно депо.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:34

  Alex_ki написав:Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке

Не надо успевать разрывать по сроку - фактически,после пролонгации,( как и до ее) деньги можно снять в любой момент без получения %. Но,снимая после даты окончания депо,вы получаете % за прошедший полный срок депо. Да, пролонгация как вы и пишете.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:00

Re: Приватбанк

  Stringer написав:тоесть нашару никак? :-(
Можно :), но только через официальный запрос.

См. пункт 3 статьи 13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2704-15

  THB написав:Точнее - с одной карты - одно депо.
С одного карточного счета или карты?

Зарплата приходит на карту "А", но есть карта "Б", которая подвязана к этому же счёту. Если я открывал с карты "А", то получится ещё один открыть с карты "Б"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:02

  MASolomko написав:С одного карточного счета или карты?

Счета. Как вы хотите - не выйдет, нужно открывать еще.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:14

  Alex_ki написав:Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке

Ок. Буду бдить, если нужно будет переложить на другой срок.
kalinavalera1
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