tano написав:Интересно, в чем логика?
Можна поповнювати коштами зарплатними та пенсійними. Відсотки такими не являються.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:29
Re: Приватбанк
Можна поповнювати коштами зарплатними та пенсійними. Відсотки такими не являються.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:55
гы
да и депо как бы не открывается, а резервируется неснижаемый остаток под повышеный %
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:06
Re: Приватбанк
Подозреваю, пролонгация будет тоже на 6 месяцев. По крайней мере, так с обычными депо в п24 - не успел разорвать в день окончания-продление на тот же срок, но по актуальной ставке
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38
Re: Приватбанк
По безналоговому депо нельзя застолбиться как по обычному. Разрешают только одно депо. С пролонгацией.
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:10
То день триває 120 годин, тому треба мати велике бажання, щоб не встигнути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:25
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:34
Не надо успевать разрывать по сроку - фактически,после пролонгации,( как и до ее) деньги можно снять в любой момент без получения %. Но,снимая после даты окончания депо,вы получаете % за прошедший полный срок депо. Да, пролонгация как вы и пишете.
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:00
Re: Приватбанк
Можно , но только через официальный запрос.
См. пункт 3 статьи 13
С одного карточного счета или карты?
Зарплата приходит на карту "А", но есть карта "Б", которая подвязана к этому же счёту. Если я открывал с карты "А", то получится ещё один открыть с карты "Б"?
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:02
Счета. Как вы хотите - не выйдет, нужно открывать еще.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:14
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