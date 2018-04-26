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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7558755975607561
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:00

  chipmunk написав:
  IMPRINTER написав:вашу музу суд отстранил от должности )

Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є ;)


Як на мене - єдиний нормальний депутат з усіх тих "навих абличь", що вилізли після Майдану. І кстатє депутат "Батьківщини". Так що я уже в солодкому прєдвкушенії масових страт "ріхварматорів"-технокрадів у травні 2019 року ;) Юля Володимирівна буде шмалити напалмом :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:38

  Nighthawk написав:
  chipmunk написав:Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є ;)


Як на мене - єдиний нормальний депутат з усіх тих "навих абличь", що вилізли після Майдану. І кстатє депутат "Батьківщини".


Еще он пасынок Стельмаха (не писателя :) ).
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:56

Давно не читаю форум, поэтому не знаю, была ли описана такая проблема:
- однажды, примерно пол-года тому назад, или немного больше, вдруг увидел у себя, в П24, кредитный лимит в 40 000...Я его не заказывал, пытался отменить-не отменяется никак, в кал-центре конс успокоил, что оно отменяется, но увижу я это только через сутки. Через сутки ничего не изменилось, висит сороковник и ждет, что его кто-то съест. Опять звоню, настаиваю на ручном обнулении кр лимита, ну отменили ( хорошо, что я голд, хоть сразу соединяюсь с калом ). Вчера, в полдень, заказываю кр лимит 500, плачу в интернете, закрываю. Вечером захожу в П24 - висит кр лимит 50 000 :shock: СМС на 50 000 не приходило ...Ну, отменил, вернул назад, на 500. Что ж это такое? Ну, а если бы хто-нить слямзил 50 кусков? **а, Приват зарабатывает? :evil:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15

Re: Приватбанк

protefiks1959, буває через декілька днів приходить смс або в додаток.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:42

  protefiks1959 написав:Давно не читаю форум, поэтому не знаю, была ли описана такая проблема:
- однажды, примерно пол-года тому назад, или немного больше, вдруг увидел у себя, в П24, кредитный лимит в 40 000...Я его не заказывал, пытался отменить-не отменяется никак, в кал-центре конс успокоил, что оно отменяется, но увижу я это только через сутки. Через сутки ничего не изменилось, висит сороковник и ждет, что его кто-то съест. Опять звоню, настаиваю на ручном обнулении кр лимита, ну отменили ( хорошо, что я голд, хоть сразу соединяюсь с калом ). Вчера, в полдень, заказываю кр лимит 500, плачу в интернете, закрываю. Вечером захожу в П24 - висит кр лимит 50 000 :shock: СМС на 50 000 не приходило ...Ну, отменил, вернул назад, на 500. Что ж это такое? Ну, а если бы хто-нить слямзил 50 кусков? **а, Приват зарабатывает? :evil:


читайте правила приватовского ДКБО. там ясно написано что банк может в любое время на свое усмотрение устанавливать кредитный лимит по кредитке.
Именно по этой причине у меня нет карты "Универсальная". закрыл её сразу после принудительного открытия в отделении много лет назад
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:55

  V2 написав:Stringer
https://my.pvbki.com/idea/tariffs.html

И как Вам пользование ПВБКИ? Стоит на андроиде бесплатная https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki Должны приходить уведомления, но в этом году- ничего. Уменьшил кред. лимит в двух банках, увеличил в другом. Получил два отказа в КК. Получил кредитку с КЛ 0. Тоже ни единого сообщения. Может главная проблема- бесплатно? Кредиткой заплатить за тариф можно? Приват, А банк(не входят в партнеры) будут видны?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:01

Re: Приватбанк

  Andey написав:Именно по этой причине у меня нет карты "Универсальная".
Сейчас, канешна, почти не нужна. Раньше, когда покупал валюту по приватомским карточным курсам, была нужна.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:03

Re: Приватбанк

lel написав:Может главная проблема- бесплатно? Кредиткой заплатить за тариф можно? Приват, А банк(не входят в партнеры) будут видны?


У меня тоже бесплатно запрошенный рейтинг и уведомления. Сразу по уведомлениям написало ошибку, но через какое-то время само прислало обновление и приходят уведомления о запросах и изменениях. Не успел выйти из отделения после подачи заявки на кредитку, как прилетел запрос от банка на проверку.
Т.е. Таки работает. Попробуйте переустановить/заново авторизоваться
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:04

  protefiks1959 написав:
  Andey написав:Именно по этой причине у меня нет карты "Универсальная".
Сейчас, канешна, почти не нужна. Раньше, когда покупал валюту по приватомским карточным курсам, была нужна.

было дело... я для этих целей использовал гривневую интернет-карту.
Andey
 
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