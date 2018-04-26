IMPRINTER написав:вашу музу суд отстранил от должности )
Не знаю хто цей Луценко, але щось хороше в ньому є
Як на мене - єдиний нормальний депутат з усіх тих "навих абличь", що вилізли після Майдану. І кстатє депутат "Батьківщини". Так що я уже в солодкому прєдвкушенії масових страт "ріхварматорів"-технокрадів у травні 2019 року Юля Володимирівна буде шмалити напалмом
Давно не читаю форум, поэтому не знаю, была ли описана такая проблема: - однажды, примерно пол-года тому назад, или немного больше, вдруг увидел у себя, в П24, кредитный лимит в 40 000...Я его не заказывал, пытался отменить-не отменяется никак, в кал-центре конс успокоил, что оно отменяется, но увижу я это только через сутки. Через сутки ничего не изменилось, висит сороковник и ждет, что его кто-то съест. Опять звоню, настаиваю на ручном обнулении кр лимита, ну отменили ( хорошо, что я голд, хоть сразу соединяюсь с калом ). Вчера, в полдень, заказываю кр лимит 500, плачу в интернете, закрываю. Вечером захожу в П24 - висит кр лимит 50 000 СМС на 50 000 не приходило ...Ну, отменил, вернул назад, на 500. Что ж это такое? Ну, а если бы хто-нить слямзил 50 кусков? **а, Приват зарабатывает?
protefiks1959 написав:Давно не читаю форум, поэтому не знаю, была ли описана такая проблема: - однажды, примерно пол-года тому назад, или немного больше, вдруг увидел у себя, в П24, кредитный лимит в 40 000...Я его не заказывал, пытался отменить-не отменяется никак, в кал-центре конс успокоил, что оно отменяется, но увижу я это только через сутки. Через сутки ничего не изменилось, висит сороковник и ждет, что его кто-то съест. Опять звоню, настаиваю на ручном обнулении кр лимита, ну отменили ( хорошо, что я голд, хоть сразу соединяюсь с калом ). Вчера, в полдень, заказываю кр лимит 500, плачу в интернете, закрываю. Вечером захожу в П24 - висит кр лимит 50 000 СМС на 50 000 не приходило ...Ну, отменил, вернул назад, на 500. Что ж это такое? Ну, а если бы хто-нить слямзил 50 кусков? **а, Приват зарабатывает?
читайте правила приватовского ДКБО. там ясно написано что банк может в любое время на свое усмотрение устанавливать кредитный лимит по кредитке. Именно по этой причине у меня нет карты "Универсальная". закрыл её сразу после принудительного открытия в отделении много лет назад
И как Вам пользование ПВБКИ? Стоит на андроиде бесплатная https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki Должны приходить уведомления, но в этом году- ничего. Уменьшил кред. лимит в двух банках, увеличил в другом. Получил два отказа в КК. Получил кредитку с КЛ 0. Тоже ни единого сообщения. Может главная проблема- бесплатно? Кредиткой заплатить за тариф можно? Приват, А банк(не входят в партнеры) будут видны?
lel написав:Может главная проблема- бесплатно? Кредиткой заплатить за тариф можно? Приват, А банк(не входят в партнеры) будут видны?
У меня тоже бесплатно запрошенный рейтинг и уведомления. Сразу по уведомлениям написало ошибку, но через какое-то время само прислало обновление и приходят уведомления о запросах и изменениях. Не успел выйти из отделения после подачи заявки на кредитку, как прилетел запрос от банка на проверку. Т.е. Таки работает. Попробуйте переустановить/заново авторизоваться