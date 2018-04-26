Додано: Чет 26 кві, 2018 09:56

Давно не читаю форум, поэтому не знаю, была ли описана такая проблема:- однажды, примерно пол-года тому назад, или немного больше, вдруг увидел у себя, в П24, кредитный лимит в 40 000...Я его не заказывал, пытался отменить-не отменяется никак, в кал-центре конс успокоил, что оно отменяется, но увижу я это только через сутки. Через сутки ничего не изменилось, висит сороковник и ждет, что его кто-то съест. Опять звоню, настаиваю на ручном обнулении кр лимита, ну отменили ( хорошо, что я голд, хоть сразу соединяюсь с калом ). Вчера, в полдень, заказываю кр лимит 500, плачу в интернете, закрываю. Вечером захожу в П24 - висит кр лимит 50 000СМС на 50 000 не приходило ...Ну, отменил, вернул назад, на 500. Что ж это такое? Ну, а если бы хто-нить слямзил 50 кусков? **а, Приват зарабатывает?