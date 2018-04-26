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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7559756075617562
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:53

kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:27

  casper12 написав:kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Заблокировал.
и когда хотел разблокировать в п24 и воспользоваться - получил приглашение на перевыпуск в отделение.
Подумал, спалил к чертям и распрощался с кредиткой привата :)
А через месяц ввели ва
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:01

  casper12 написав:kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.
В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться.
kalinavalera1
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  #<1 ... 7559756075617562
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