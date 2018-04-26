RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7560756175627563>
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:53

kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:27

  casper12 написав:kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Заблокировал.
и когда хотел разблокировать в п24 и воспользоваться - получил приглашение на перевыпуск в отделение.
Подумал, спалил к чертям и распрощался с кредиткой привата :)
А через месяц ввели ва
curiousobro
 
Повідомлень: 938
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:01

  casper12 написав:kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.
В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4258
З нами з: 07.05.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:38

  kalinavalera1 написав:А такие случаи известны ?
Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.

Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.

Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.

  kalinavalera1 написав:Как лучше сделать ?
Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).
При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.

В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:27

  MASolomko написав:
  kalinavalera1 написав:А такие случаи известны ?
Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.

Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.

Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.

  kalinavalera1 написав:Как лучше сделать ?
Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).
При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.

В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть.


Так же можно спрятать карту в чёрный кулек бмв и положить под матрас дома. Одна беда, если грабители найдут могут унести с собой.

А вообще меньше паранои господа.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:48

  Ratatui написав:
А вообще меньше паранои господа.


ramaz
 
Повідомлень: 35
З нами з: 12.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:52

  MASolomko написав:В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости.
фигня.
этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.
если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места
Diman
 
Повідомлень: 293
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:22

подскажите какую сумму можно снять без заказа (каса или банкомат) - гривна.
Нужно снять 50-60 тысяч.
rembo
 
Повідомлень: 447
З нами з: 24.11.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:27

  Diman написав:
  MASolomko написав:В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости.
фигня.
этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.
если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места


Вот оно что. А то я как-то пару раз заплатил в интернете, а потом вспомнил, что вроде устанавливал лимит на 1 гривну. Посмотрел, так и есть, лимит на интернет так и стоит 1 гривна, а платежи прошли.
freeze
4
 
Повідомлень: 7614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49

  MASolomko написав:Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.

А если с чипом - то через ТСО. Они по магнитке работают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7560756175627563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angeli_lch65, malser, Obval_Defoltovich, YuriySVik і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.