Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:01

casper12 написав: kalinavalera1

якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним. якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться.