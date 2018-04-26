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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7560756175627563> Додано: Чет 26 кві, 2018 22:53 kalinavalera1

якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним. casper12

Повідомлень: 701 З нами з: 24.12.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 23:27 casper12 написав: kalinavalera1

якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним. якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Заблокировал.

и когда хотел разблокировать в п24 и воспользоваться - получил приглашение на перевыпуск в отделение.

Подумал, спалил к чертям и распрощался с кредиткой привата

А через месяц ввели ва Заблокировал.и когда хотел разблокировать в п24 и воспользоваться - получил приглашение на перевыпуск в отделение.Подумал, спалил к чертям и распрощался с кредиткой приватаА через месяц ввели ва curiousobro Повідомлень: 937 З нами з: 21.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:01 casper12 написав: kalinavalera1

якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним. якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.

Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.

В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться. Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться. kalinavalera1

Повідомлень: 4259 З нами з: 07.05.11 Подякував: 631 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:38 kalinavalera1 написав: А такие случаи известны ? А такие случаи известны ? Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.



Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.



Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.



kalinavalera1 написав: Как лучше сделать ? Как лучше сделать ? Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).

При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.



В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть. Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть. MASolomko

Повідомлень: 49 З нами з: 08.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:27 MASolomko написав: kalinavalera1 написав: А такие случаи известны ? А такие случаи известны ? Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.



Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.



Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.



kalinavalera1 написав: Как лучше сделать ? Как лучше сделать ? Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).

При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.



В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть. Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть.



Так же можно спрятать карту в чёрный кулек бмв и положить под матрас дома. Одна беда, если грабители найдут могут унести с собой.



А вообще меньше паранои господа. Так же можно спрятать карту в чёрный кулек бмв и положить под матрас дома. Одна беда, если грабители найдут могут унести с собой.А вообще меньше паранои господа. Ratatui

Повідомлень: 5511 З нами з: 30.11.12 Подякував: 77 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:48 Ratatui написав:

А вообще меньше паранои господа. А вообще меньше паранои господа.



ramaz Повідомлень: 35 З нами з: 12.07.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:52 MASolomko написав: В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. фигня.

этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.

если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места фигня.этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места Diman Повідомлень: 293 З нами з: 11.07.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:22 подскажите какую сумму можно снять без заказа (каса или банкомат) - гривна.

Нужно снять 50-60 тысяч. rembo Повідомлень: 447 З нами з: 24.11.12 Подякував: 7 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:27 Diman написав: MASolomko написав: В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. фигня.

этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.

если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места фигня.этот "лимит на интернет" немного не то что в других банках.если в инет-магазине процесинг привата, то этот лимит до одного места



Вот оно что. А то я как-то пару раз заплатил в интернете, а потом вспомнил, что вроде устанавливал лимит на 1 гривну. Посмотрел, так и есть, лимит на интернет так и стоит 1 гривна, а платежи прошли. Вот оно что. А то я как-то пару раз заплатил в интернете, а потом вспомнил, что вроде устанавливал лимит на 1 гривну. Посмотрел, так и есть, лимит на интернет так и стоит 1 гривна, а платежи прошли. freeze 4 Повідомлень: 7614 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2088 раз. Подякували: 2878 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49 MASolomko написав: Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате. Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.

А если с чипом - то через ТСО. Они по магнитке работают. А если с чипом - то через ТСО. Они по магнитке работают. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 2887 З нами з: 06.01.12 Подякував: 49 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7560756175627563> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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