kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:53
kalinavalera1
якщо користуєтеся рідко, то можна блокувати картку через п24. Там же її можна і розблокувати. Це займає хвилину і є безкоштовним.
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:27
Заблокировал.
и когда хотел разблокировать в п24 и воспользоваться - получил приглашение на перевыпуск в отделение.
Подумал, спалил к чертям и распрощался с кредиткой привата
А через месяц ввели ва
Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:01
Пользуюсь постоянно картой кредитной - привык. Закупка продуктов и текущие покупки. Раз в месяц все погашаю. Как правило свободных денег мало, а так удобнее. Но суммы постоянно трачу не большие - до 1 000 в день. Ну иногда 3 000. Все вскоре погашаю - в течении месяца. Так удобно. Вижу сколько денег потрачено и столько и гашу. Свободных денег как правило нет. Но если знаю сколько потратил - всегда найду такую сумму. Не трачу больше , чем могу позволить на текущий момент. Но кредитный лимит на много больше чем текущие нужды, и такие крупные суммы тоже иногда нужны бывают. Но редко нужно больше 3, ну 6 тысяч. Как правило хватает даже 1 000. Заблокировать не хотелось бы совсем , а такие случаи есть - что крадут лимит ? Сумма большая там для меня.
В крайнем случае могу и не пользоваться. Но удобнее пользоваться.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:38
Мошенники, если завладев доступом в Приват24, могут пытаться получить максимально доступный КЛ и постараться вывести все кредитные средства с помощью перевода.
Также, если мошеннику получилось считать магнитную полосу карты (карта без чипа) и узнать PIN-код, то он может обналичить КЛ в банкомате.
Если имеется номер карты, срок её действия и CVV-код, то будут стараться произвести оплату в интернете или совершить P2P перевод.
Если на карте большой КЛ, то перейдите на использование чип-карты (если магнитную ленту и прочтут, то ею воспользоваться зачастую не получится) с авторизацией по росписи (без запроса PIN, такие карты именные и с фото).
При оплате этой картой через бесконтактную технологию учитывайте сумму, до которой PIN не запрашивает, иначе проводите оплату по чипу или магнитной лентой. На большие суммы на чеке будет запрашивать Вашу роспись и в интересах кассира сверять фото и роспись владельца карты.
В системе Приват24 установите лимит на снятие наличных и включайте лимит на оплату в интернете только по необходимости. Ещё можно и CVV стереть.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:27
Так же можно спрятать карту в чёрный кулек бмв и положить под матрас дома. Одна беда, если грабители найдут могут унести с собой.
А вообще меньше паранои господа.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:52
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:22
подскажите какую сумму можно снять без заказа (каса или банкомат) - гривна.
Нужно снять 50-60 тысяч.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:27
Вот оно что. А то я как-то пару раз заплатил в интернете, а потом вспомнил, что вроде устанавливал лимит на 1 гривну. Посмотрел, так и есть, лимит на интернет так и стоит 1 гривна, а платежи прошли.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49
А если с чипом - то через ТСО. Они по магнитке работают.
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