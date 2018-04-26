Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:43

Ratatui написав: А вообще меньше паранои господа А вообще меньше паранои господа

Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.В жизни всякое бывает. Как-то на рынке у меня украли бумажник с 3 кредитками ( от Дельты в том числе ) и смартфон, который финансовый. Нужно было в банки по дороге и продукты с рынка. Паранойей не страдал, так что в бумажнике были и кредитки и валюта и ключи даже. А рынок у нас огромный и оттуда за 2 минуты даже не выйти в мир цивилизации . На рынке нет ни телефона ни милиции , ничего. Когда добрался до телефона - там вообще анекдот. Говорят "это не ваш телефон, с которого звонок" - говорю его украли - прошу заблокировать, но для идентификации требуют мой телефон. А он у воров. Бывает все. Удалось заблокировать все 3 кредитки. И лимиты не сняли. Но даже боюсь подумать - а если бы ? Из Дельты просто анекдот - после восстановления карты - звонили по украденному номеру - ( я его восстановил) и просили новый пароль - к новой кредитке, я им говорю , этот телефон в заявлении указан как неблагонадежный и украденный, почему вы ворам звоните !? А вор бы сам к моей новой кредитке мог и пароль сочинить.