В банкомате - 20 тыс за 3 часа. Итого - 9 часов.
В кассе - можно сразу (в конце операционного дня).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:56
В банкомате - 20 тыс за 3 часа. Итого - 9 часов.
В кассе - можно сразу (в конце операционного дня).
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:14
Re: Приватбанк
у кого терминал для прийома денег на кассе с карточек подскажите на каких условиях ? там абонплата за терминал или процент от каждого платежа ? если счет открыт в ПБ
свинорыл
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:17
А как по картам этого банка при оплате наложенным платежом на "Новой почте" теперь? Берут 0,5% как за перевод? Раньше тема бурно обсуждалась, а теперь, видимо, на чем-то устаканилось, хотелось бы знать на чём.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:43
Re: Приватбанк
Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.
В жизни всякое бывает. Как-то на рынке у меня украли бумажник с 3 кредитками ( от Дельты в том числе ) и смартфон, который финансовый. Нужно было в банки по дороге и продукты с рынка. Паранойей не страдал , так что в бумажнике были и кредитки и валюта и ключи даже. А рынок у нас огромный и оттуда за 2 минуты даже не выйти в мир цивилизации . На рынке нет ни телефона ни милиции , ничего. Когда добрался до телефона - там вообще анекдот. Говорят "это не ваш телефон, с которого звонок" - говорю его украли - прошу заблокировать, но для идентификации требуют мой телефон. А он у воров. Бывает все. Удалось заблокировать все 3 кредитки. И лимиты не сняли. Но даже боюсь подумать - а если бы ? Из Дельты просто анекдот - после восстановления карты - звонили по украденному номеру - ( я его восстановил) и просили новый пароль - к новой кредитке , я им говорю , этот телефон в заявлении указан как неблагонадежный и украденный, почему вы ворам звоните !? А вор бы сам к моей новой кредитке мог и пароль сочинить.
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