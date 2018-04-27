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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7561756275637564 Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:53 kalinavalera1 написав: Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя. Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.

Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки. Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки. M-Audio Повідомлень: 1189 З нами з: 23.03.11 Подякував: 189 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:00 M-Audio написав: kalinavalera1 написав: Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя. Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.

Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки. Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.



Перед ремонтом необходимо HDD извлекать с компьютера, тогда утечки данных не будет. Перед ремонтом необходимо HDD извлекать с компьютера, тогда утечки данных не будет. Kevin Повідомлень: 35 З нами з: 24.09.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:06 M-Audio написав: kalinavalera1 написав: Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя. Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.

Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки. Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.



А можно всё хранить далеко в облаках у товарища Брина например. А можно всё хранить далеко в облаках у товарища Брина например. Ratatui

Повідомлень: 5526 З нами з: 30.11.12 Подякував: 78 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:09 kalinavalera1 написав: Ratatui написав: А вообще меньше паранои господа А вообще меньше паранои господа

Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.



В жизни всякое бывает. Как-то на рынке у меня украли бумажник с 3 кредитками ( от Дельты в том числе ) и смартфон, который финансовый. Нужно было в банки по дороге и продукты с рынка. Паранойей не страдал , так что в бумажнике были и кредитки и валюта и ключи даже. А рынок у нас огромный и оттуда за 2 минуты даже не выйти в мир цивилизации . На рынке нет ни телефона ни милиции , ничего. Когда добрался до телефона - там вообще анекдот. Говорят "это не ваш телефон, с которого звонок" - говорю его украли - прошу заблокировать, но для идентификации требуют мой телефон. А он у воров. Бывает все. Удалось заблокировать все 3 кредитки. И лимиты не сняли. Но даже боюсь подумать - а если бы ? Из Дельты просто анекдот - после восстановления карты - звонили по украденному номеру - ( я его восстановил) и просили новый пароль - к новой кредитке , я им говорю , этот телефон в заявлении указан как неблагонадежный и украденный, почему вы ворам звоните !? А вор бы сам к моей новой кредитке мог и пароль сочинить. Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.В жизни всякое бывает. Как-то на рынке у меня украли бумажник с 3 кредитками ( от Дельты в том числе ) и смартфон, который финансовый. Нужно было в банки по дороге и продукты с рынка. Паранойей не страдал, так что в бумажнике были и кредитки и валюта и ключи даже. А рынок у нас огромный и оттуда за 2 минуты даже не выйти в мир цивилизации . На рынке нет ни телефона ни милиции , ничего. Когда добрался до телефона - там вообще анекдот. Говорят "это не ваш телефон, с которого звонок" - говорю его украли - прошу заблокировать, но для идентификации требуют мой телефон. А он у воров. Бывает все. Удалось заблокировать все 3 кредитки. И лимиты не сняли. Но даже боюсь подумать - а если бы ? Из Дельты просто анекдот - после восстановления карты - звонили по украденному номеру - ( я его восстановил) и просили новый пароль - к новой кредитке, я им говорю , этот телефон в заявлении указан как неблагонадежный и украденный, почему вы ворам звоните !? А вор бы сам к моей новой кредитке мог и пароль сочинить.



Вы сами ответили, что ситуаций может быть миллион. И от всех не застрахуешься.Картами пользуюсь уже больше 10 лет и каких то спец мер не предпринимал и всё ок. Вы сами ответили, что ситуаций может быть миллион. И от всех не застрахуешься.Картами пользуюсь уже больше 10 лет и каких то спец мер не предпринимал и всё ок. Ratatui

Повідомлень: 5526 З нами з: 30.11.12 Подякував: 78 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:41 Re: Приватбанк IMPRINTER написав: ас интересует голда виза или обычная- но есть и та и та впринципи ас интересует голда виза или обычная- но есть и та и та впринципи

Ну дык в моем посте, вроде, описано - какая интересует. Типа электрон, обычная. Зачем голд с дополнительными расходами ? В Крамахе сейчас в наличии только мастеркард, знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.

lel написав: А чем Виза лучше в интернете? А чем Виза лучше в интернете?

По игровым направлениям. Некоторые электронные платежные системы (к примеру Moneybookers-Skrill) разрешают вывод только на карту VISA, ну и букмекерские конторы, покеррумы и прочая лабудень работают только с Визой.

wig написав: ому нужно - заказывают с фото или голд. Все есть. 100-150 грн на 4 года. ому нужно - заказывают с фото или голд. Все есть. 100-150 грн на 4 года.

Зачем перплачивать ?



Представитель Привата, все же, присутствует здесь ? Ну дык в моем посте, вроде, описано - какая интересует. Типа электрон, обычная. Зачем голд с дополнительными расходами ? В Крамахе сейчас в наличии только мастеркард, знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.По игровым направлениям.Некоторые электронные платежные системы (к примеру Moneybookers-Skrill) разрешают вывод только на карту VISA, ну и букмекерские конторы, покеррумы и прочая лабудень работают только с Визой.Зачем перплачивать ?Представитель Привата, все же, присутствует здесь ? Востаннє редагувалось aleksan1 в П'ят 27 кві, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз. aleksan1

Повідомлень: 224 З нами з: 04.12.08 Подякував: 31 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:43 aleksan1 написав: Представитель Привата, все же, присутствует здесь ? Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?



у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат. у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34154 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5424 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46 IMPRINTER написав: aleksan1 написав: Представитель Привата, все же, присутствует здесь ? Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?



у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат. у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат.

Мде. Госбанк, аднака. Мде. Госбанк, аднака. aleksan1

Повідомлень: 224 З нами з: 04.12.08 Подякував: 31 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:33 aleksan1 написав: знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.

знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой. Сидя на любимом диване, заходите в П24 и в меню карты заказываете себе полноценную бесплатную виртуальную карту на выбор - визу или мастер(или обе сразу) в необходимой валюте, максимум через 10 минут карты готовы к работе - и не надо бродить по отделениям.

Если любимого дивана пока нет, то за счет экономии на передвижениях как раз можно будет приобрести... Сидя на любимом диване, заходите в П24 и в меню карты заказываете себе полноценную бесплатную виртуальную карту на выбор - визу или мастер(или обе сразу) в необходимой валюте, максимум через 10 минут карты готовы к работе - и не надо бродить по отделениям.Если любимого дивана пока нет, то за счет экономии на передвижениях как раз можно будет приобрести... Asdушный Повідомлень: 165 З нами з: 03.12.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:04 Asdушный



есть сайты которые не хотят хавать виртуалки ... uaprofi

Повідомлень: 1911 З нами з: 21.04.11 Подякував: 327 раз. Подякували: 222 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 7561756275637564 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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