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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:53
kalinavalera1 написав:
Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.
Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:00
M-Audio написав: kalinavalera1 написав:
Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.
Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.
Перед ремонтом необходимо HDD извлекать с компьютера, тогда утечки данных не будет.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:06
M-Audio написав: kalinavalera1 написав:
Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.
Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.
А можно всё хранить далеко в облаках у товарища Брина например.
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Ratatui
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:09
kalinavalera1 написав: Ratatui написав:
А вообще меньше паранои господа
Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.
В жизни всякое бывает. Как-то на рынке у меня украли бумажник с 3 кредитками ( от Дельты в том числе ) и смартфон, который финансовый. Нужно было в банки по дороге и продукты с рынка. Паранойей не страдал
, так что в бумажнике были и кредитки и валюта и ключи даже. А рынок у нас огромный и оттуда за 2 минуты даже не выйти в мир цивилизации . На рынке нет ни телефона ни милиции , ничего. Когда добрался до телефона - там вообще анекдот. Говорят "это не ваш телефон, с которого звонок" - говорю его украли - прошу заблокировать, но для идентификации требуют мой телефон. А он у воров. Бывает все. Удалось заблокировать все 3 кредитки. И лимиты не сняли. Но даже боюсь подумать - а если бы ? Из Дельты просто анекдот - после восстановления карты - звонили по украденному номеру - ( я его восстановил) и просили новый пароль - к новой кредитке
, я им говорю , этот телефон в заявлении указан как неблагонадежный и украденный, почему вы ворам звоните !? А вор бы сам к моей новой кредитке мог и пароль сочинить.
Вы сами ответили, что ситуаций может быть миллион. И от всех не застрахуешься.Картами пользуюсь уже больше 10 лет и каких то спец мер не предпринимал и всё ок.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:41
IMPRINTER написав:
ас интересует голда виза или обычная- но есть и та и та впринципи
Ну дык в моем посте, вроде, описано - какая интересует. Типа электрон, обычная. Зачем голд с дополнительными расходами ? В Крамахе сейчас в наличии только мастеркард, знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
lel написав:
А чем Виза лучше в интернете?
По игровым направлениям.
Некоторые электронные платежные системы (к примеру Moneybookers-Skrill) разрешают вывод только на карту VISA, ну и букмекерские конторы, покеррумы и прочая лабудень работают только с Визой.
wig написав:
ому нужно - заказывают с фото или голд. Все есть. 100-150 грн на 4 года.
Зачем перплачивать ?
Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?
Востаннє редагувалось aleksan1
в П'ят 27 кві, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:43
aleksan1 написав:
Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?
у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46
IMPRINTER написав: aleksan1 написав:
Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?
у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат.
Мде. Госбанк, аднака.
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aleksan1
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:33
aleksan1 написав:
знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
Сидя на любимом диване, заходите в П24 и в меню карты заказываете себе полноценную бесплатную виртуальную карту на выбор - визу или мастер(или обе сразу) в необходимой валюте, максимум через 10 минут карты готовы к работе - и не надо бродить по отделениям.
Если любимого дивана пока нет, то за счет экономии на передвижениях как раз можно будет приобрести...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:04
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есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
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