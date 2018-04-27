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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7562756375647565
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:37

  aleksan1 написав:В Крамахе сейчас в наличии только мастеркард, знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:37

  IMPRINTER написав:
  aleksan1 написав:Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?


у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат.


Обнищание не факт, более вероятно что ему мнение клиентов просто по фигу ? А Ощад имеет представителя ? Что бы отвечать тут на вопросы - достаточно подгрузить какому-то клерку доп. нагрузку. На 1 час в день. У них же должен кто-то жалобами заниматься , на письма отвечать ? Или контролировать работу банка ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:39

  M-Audio написав:
  kalinavalera1 написав: Так и об этом же, что в процессе ремонта ноута можно много инфы выкачать и это не паранойя.

Шифруйте диски, и сможете отдавать технику любым мастерам, и спать спокойно. Даже если вам кажется, что можно и с зашифрованного диска данные получить при желании (а это далеко не всегда так), то вы всё равно должны понимать, что затраты на это совершенно несопоставимы с возможной выгодой, и никто в здравом уме не станет вскрывать шифрование, чтобы, возможно, подсмотреть номера ваших кредиток. В отличие от случая, когда всё в открытом виде - тогда кто-нибудь, действительно, может и покопаться от скуки.


На сколько сложна шифровка - ее нужно постоянно делать или один раз изменить что-то в проге и все ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:45

  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)
Asdушный
 
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  #<1 ... 7562756375647565
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