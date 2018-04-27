Если тебе подойдет карта "Универсальная", то закажи мгновенную "патриотку" через сайт — сейчас она выпускается только Visa.
В Краматорск доставят курьером
Заказ и доставка карты бесплатное.
Карта для выплат будет платной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:37
Если тебе подойдет карта "Универсальная", то закажи мгновенную "патриотку" через сайт — сейчас она выпускается только Visa.
В Краматорск доставят курьером
Заказ и доставка карты бесплатное.
Карта для выплат будет платной.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:37
Обнищание не факт, более вероятно что ему мнение клиентов просто по фигу ? А Ощад имеет представителя ? Что бы отвечать тут на вопросы - достаточно подгрузить какому-то клерку доп. нагрузку. На 1 час в день. У них же должен кто-то жалобами заниматься , на письма отвечать ? Или контролировать работу банка ?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:39
На сколько сложна шифровка - ее нужно постоянно делать или один раз изменить что-то в проге и все ?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:45
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