RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7562756375647565
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16

  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино
J
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7562756375647565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, Computer, J, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.