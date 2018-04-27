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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7562756375647565
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16

  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:11

  J написав:
  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино


это примат может не пропускать траты такие.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:17

  J написав:
  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино
Для эквайера виртуальная карта, которую сейчас выпускает Приват, ничем не отличается от обычной безымянки Привата - поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:20

  Asdушный написав:поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах :)


да именно так и есть. сам примат банит таких мерчантов по своим картам или не поднят интернет-лимит.. тут роль что она интернетка не имеет никакого значения. для мерчанта/эквайера это такая же точно карта как и все остальные.
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Повідомлень: 34159
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  #<1 ... 7562756375647565
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