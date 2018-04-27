Інтернет казино
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:11
это примат может не пропускать траты такие.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:17
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:20
да именно так и есть. сам примат банит таких мерчантов по своим картам или не поднят интернет-лимит.. тут роль что она интернетка не имеет никакого значения. для мерчанта/эквайера это такая же точно карта как и все остальные.
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