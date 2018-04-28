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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16
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Востаннє редагувалось J
в Суб 28 кві, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:11
J написав: Asdушный написав: uaprofi написав:
есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно?
Інтернет казино
это примат может не пропускать траты такие.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:17
J написав: Asdушный написав: uaprofi написав:
есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно?
Інтернет казино
Для эквайера виртуальная карта, которую сейчас выпускает Приват, ничем не отличается от обычной безымянки Привата - поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах
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Asdушный
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:20
Asdушный написав:
поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах
да именно так и есть. сам примат банит таких мерчантов по своим картам или не поднят интернет-лимит.. тут роль что она интернетка не имеет никакого значения. для мерчанта/эквайера это такая же точно карта как и все остальные.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 15:59
M-Audio написав:
А как по картам этого банка при оплате наложенным платежом на "Новой почте" теперь? Берут 0,5% как за перевод? Раньше тема бурно обсуждалась, а теперь, видимо, на чем-то устаканилось, хотелось бы знать на чём.
Вот я третьего дня оплачивал с уни, так в п24 вот такое написало "Курьерские и почтовые услуги: Магазин ПНФП 4065" и комис не взяло.
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Дядя Дима
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:29
Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Что это такое? Или просто глюки?
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bmwbmw
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:46
kalinavalera1 написав:
С одной стороны она мне не мешает , иногда даже и нужна - типа покупка ноутбука или холодильника к примеру. Как лучше сделать ? Может достаточно установить лимит на снятие в день?
Если примат в случайном порядке навешивает кр.лимиты, та потом не сразу их обнуляет, то ему это ведь нужно???
Лучше кр.лимита не иметь, т.к. замечено, что если не заказываешь кр.лимит, то примат и не вешает потом на него фантастические суммы.
А, уж, если есть необходимость, то, после тщательного взвешивания ЗА и ПРОТИФФ, заказываем, зная наперёд, что примат не обидит
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
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protefiks1959
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Додано: Нед 29 кві, 2018 20:44
bmwbmw написав:
Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Что это такое? Или просто глюки?
кредитный лимит или лимит ОЧ ?
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