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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16
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Востаннє редагувалось J в Суб 28 кві, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:11
это примат может не пропускать траты такие.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 13:17
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:20
да именно так и есть. сам примат банит таких мерчантов по своим картам или не поднят интернет-лимит.. тут роль что она интернетка не имеет никакого значения. для мерчанта/эквайера это такая же точно карта как и все остальные.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 15:59
Вот я третьего дня оплачивал с уни, так в п24 вот такое написало "Курьерские и почтовые услуги: Магазин ПНФП 4065" и комис не взяло.
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:10
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:29
Re: Приватбанк
Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Что это такое? Или просто глюки?
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:46
Если примат в случайном порядке навешивает кр.лимиты, та потом не сразу их обнуляет, то ему это ведь нужно???
Лучше кр.лимита не иметь, т.к. замечено, что если не заказываешь кр.лимит, то примат и не вешает потом на него фантастические суммы.
А, уж, если есть необходимость, то, после тщательного взвешивания ЗА и ПРОТИФФ, заказываем, зная наперёд, что примат не обидит
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:44
кредитный лимит или лимит ОЧ ?
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:21
Re: Приватбанк
А вот и покойничег...Нахера мне уведомление спустя 3 дня? -Видимо, расчет на невнимательность юзера, перерасход, непогашение и все вытекающие. А могли и просто слямзить
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
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