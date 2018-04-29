RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7563756475657566>
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:16

***
Востаннє редагувалось J в Суб 28 кві, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
J
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:11

  J написав:
  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино


это примат может не пропускать траты такие.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34162
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5426 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:17

  J написав:
  Asdушный написав:
  uaprofi написав:есть сайты которые не хотят хавать виртуалки
Примеры можно? :)

Інтернет казино
Для эквайера виртуальная карта, которую сейчас выпускает Приват, ничем не отличается от обычной безымянки Привата - поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах :)
Asdушный
 
Повідомлень: 168
З нами з: 03.12.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:20

  Asdушный написав:поэтому у меня некоторые сомнения в таких примерах :)


да именно так и есть. сам примат банит таких мерчантов по своим картам или не поднят интернет-лимит.. тут роль что она интернетка не имеет никакого значения. для мерчанта/эквайера это такая же точно карта как и все остальные.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34162
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5426 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:59

  M-Audio написав:А как по картам этого банка при оплате наложенным платежом на "Новой почте" теперь? Берут 0,5% как за перевод? Раньше тема бурно обсуждалась, а теперь, видимо, на чем-то устаканилось, хотелось бы знать на чём.

Вот я третьего дня оплачивал с уни, так в п24 вот такое написало "Курьерские и почтовые услуги: Магазин ПНФП 4065" и комис не взяло.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 29.11.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:10

  IMPRINTER написав:
  aleksan1 написав:Представитель Привата, все же, присутствует здесь ?


у приватбанка нет финансовых ресурсов оплатить пребывание представителя на доанном форуме. обнищал примат.


Бегемот пообещал родине 8 ярдов прибыли. Поэтому экономит на всём. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:29

Re: Приватбанк

Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Что это такое? Или просто глюки?
bmwbmw
 
Повідомлень: 20
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:46

  kalinavalera1 написав: С одной стороны она мне не мешает , иногда даже и нужна - типа покупка ноутбука или холодильника к примеру. Как лучше сделать ? Может достаточно установить лимит на снятие в день?
Если примат в случайном порядке навешивает кр.лимиты, та потом не сразу их обнуляет, то ему это ведь нужно??? :mrgreen:
Лучше кр.лимита не иметь, т.к. замечено, что если не заказываешь кр.лимит, то примат и не вешает потом на него фантастические суммы.
А, уж, если есть необходимость, то, после тщательного взвешивания ЗА и ПРОТИФФ, заказываем, зная наперёд, что примат не обидит :lol:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 11.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:44

  bmwbmw написав:Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Что это такое? Или просто глюки?


кредитный лимит или лимит ОЧ ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34162
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5426 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:21

Re: Приватбанк

А вот и покойничег...Нахера мне уведомление спустя 3 дня? -Видимо, расчет на невнимательность юзера, перерасход, непогашение и все вытекающие. А могли и просто слямзить
Зображення
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 11.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7563756475657566>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.