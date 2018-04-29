Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:42
Re: Приватбанк
Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46
Re: Приватбанк
Ага, є таке. Але є й ревнощі - тіки моно дав дєнєх як зразу й бегемот запропонував...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46
Re: Приватбанк
Пришло аналогичное сообщение. Хотя кредитный лимит был уже изменён в середине прошлого месяца по моему запросу.
1,5 месяца получил радостную новость Как будто до этого не видел...
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