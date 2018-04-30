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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7563756475657566
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:42

Re: Приватбанк

  protefiks1959 написав:А, уж, если есть необходимость, то, после тщательного взвешивания ЗА и ПРОТИФФ, заказываем, зная наперёд, что примат не обидит :lol:

Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46

Re: Приватбанк

  klug написав:Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість

Ага, є таке. Але є й ревнощі - тіки моно дав дєнєх як зразу й бегемот запропонував...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46

Re: Приватбанк

  bmwbmw написав:Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.

Пришло аналогичное сообщение. Хотя кредитный лимит был уже изменён в середине прошлого месяца по моему запросу.
1,5 месяца получил радостную новость :D Как будто до этого не видел...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:21

С КДВ на КДВ, снимается 0,5%?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:34

  mihasik написав:С КДВ на КДВ, снимается 0,5%?

выход 0% - вход 0.5%
Снимается
novichok
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  #<1 ... 7563756475657566
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