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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:42
protefiks1959 написав:
А, уж, если есть необходимость, то, после тщательного взвешивания ЗА и ПРОТИФФ, заказываем, зная наперёд, что примат не обидит
Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46
klug написав:
Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість
Ага, є таке. Але є й ревнощі - тіки моно дав дєнєх як зразу й бегемот запропонував...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:46
bmwbmw написав:
Иногда приходят смс от привата, что моей карте поднят кред. лимит до N. Но дело в том что у меня лимит N уже давным давно.
Пришло аналогичное сообщение. Хотя кредитный лимит был уже изменён в середине прошлого месяца по моему запросу.
1,5 месяца получил радостную новость
Как будто до этого не видел...
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:21
С КДВ на КДВ, снимается 0,5%?
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mihasik
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:34
mihasik написав:
С КДВ на КДВ, снимается 0,5%?
выход 0% - вход 0.5%
Снимается
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novichok
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:16
chipmunk написав: klug написав:
Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість
Ага, є таке. Але є й ревнощі - тіки моно дав дєнєх як зразу й бегемот запропонував...
Що то за звір -монобанк?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:21
молодший брат стереобанку
+50грн !
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Додано: Вів 01 тра, 2018 10:09
novichok написав: mihasik написав:
С КДВ на КДВ, снимается 0,5%?
выход 0% - вход 0.5%
Снимается
А через приват вклад?
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Vint
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Додано: Вів 01 тра, 2018 10:11
Между своими только
Щось мені з ТАС "щастить"
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